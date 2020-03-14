Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех дней

Украинский президент Владимир Зеленский призвал граждан страны вернуться на родину в связи с полным закрытием авиасообщения с 17 марта. Как сообщает ТАСС, об этом он заявил в видеообращении к гражданам.

По словам Зеленского, украинцам, которые по объективным причинам не смогут вернуться в этот период, должны обратиться за помощью в консульства стран пребывания для возвращения спецрейсами. Президент добавил, что на ближайших выходных спецборт вывезет украинцев из Италии и Словении.

Также Зеленский добавил, что с 16 марта вводится запрет на въезд в страну иностранцев за исключением людей, работающих и проживающих в стране.

Ранее Россия ввела запрет на вылеты в страны Евросоюза, Норвегию и Швейцарию. Мера вступит в силу 17 марта.

