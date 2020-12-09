Украина выразила протест из-за продажи «Массандры»
Украина выразила протест в связи с аукционом по продаже крымского винзавода «Массандра». Об этом говорится на сайте украинского МИД. В ведомстве отметили, что «Массандра» относится к «сфере управления Министерства аграрной политики и продовольствия Украины».
В МИД добавили, что по этому факту заведено уголовное дело.
Министерство имущественных и земельных отношений Крыма выставило акции крупнейшего в республике винзавода «Массандра» на аукцион с начальной ценой 5,3 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что предприятию требуется модернизация. Осенью власти республики преобразовали завод в акционерное общество.
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