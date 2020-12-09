Украина выразила протест из-за продажи «Массандры»

Украина выразила протест в связи с аукционом по продаже крымского винзавода «Массандра». Об этом говорится на сайте украинского МИД. В ведомстве отметили, что «Массандра» относится к «сфере управления Министерства аграрной политики и продовольствия Украины».

В МИД добавили, что по этому факту заведено уголовное дело.