Украина выразила протест из-за продажи «Массандры»

Украина выразила протест в связи с аукционом по продаже крымского винзавода «Массандра». Об этом говорится на сайте украинского МИД. В ведомстве отметили, что «Массандра» относится к «сфере управления Министерства аграрной политики и продовольствия Украины».

В МИД добавили, что по этому факту заведено уголовное дело.

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Министерство имущественных и земельных отношений Крыма выставило акции крупнейшего в республике винзавода «Массандра» на аукцион с начальной ценой 5,3 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что предприятию требуется модернизация. Осенью власти республики преобразовали завод в акционерное общество.


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ФОТО: РИА Новости/Михаил Мокрушин
ТЕГИ:ПротестыКрым
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