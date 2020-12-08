В Швеции рассказали о передаче Крыма Украине после «пьяного застолья»
Гендиректор шведской компании Дэн Стен Олссон считает, что Крым нужно было вернуть в состав РФ сразу после распада СССР.
«Россия определенно права. Я считаю, что не отдать Крым россиянам сразу после распада СССР - это чертовски плохой ход. Потому что он всегда принадлежал им», — сказал миллиардер в интервью газете Dagens Nyheter.
Бизнесмен напомнил, что что в 1954 году передача полуострова из РСФСР в состав УССР произошла в результате «пьяного застолья», отмечает news.ru.
Олссон добавил, что воссоединение Крыма с Россией произошло из-за того, что НАТО не выполняли обещаний о том, что блок не будет расширяться за счет бывших социалистических стран, передает РИА ФАН. Москве могли не позволить иметь на территории полуострова свою военную базу.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что позиция Турции о принадлежности Крыма входит в число наиболее острых спорных вопросов между Москвой и Анкарой.
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