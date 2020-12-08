В Швеции рассказали о передаче Крыма Украине после «пьяного застолья»

Бизнесмен напомнил, что что в 1954 году передача полуострова из РСФСР в состав УССР произошла в результате «пьяного застолья», отмечает news.ru.

Олссон добавил, что воссоединение Крыма с Россией произошло из-за того, что НАТО не выполняли обещаний о том, что блок не будет расширяться за счет бывших социалистических стран, передает РИА ФАН. Москве могли не позволить иметь на территории полуострова свою военную базу.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что позиция Турции о принадлежности Крыма входит в число наиболее острых спорных вопросов между Москвой и Анкарой.

