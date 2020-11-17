Крымские власти выставили на аукцион завод «Массандра»

Министерство имущественных и земельных отношений Крыма выставило акции крупнейшего в республике винзавода «Массандра» на аукцион с начальной ценой 5,3 млрд рублей, передаёт «Интерфакс».

По данным «Единой электронной торговой площадки», на продажу выставлены 3 575 899 662 акций АО «Производственно-аграрное объединение «Массандра» стоимостью 1 рубль каждая. Все 100% акций завода принадлежат крымскому Минимущества.

Аукцион назначен на 14 декабря, заявку на участие в торгах можно подать до 18 часов 8 декабря.

Продажа крупнейшего завода вин в Крыму стала предметом обсуждения более полутора лет назад. Спикер крымского парламента Владимир Константинов заявлял, что предприятие требует модернизации, причём государственного управления заводом не предусматривается.

Осенью 2020 года власти республики преобразовали завод в акционерное общество. Генеральный директор «Массандры» Янина Павленко назвала процесс преобразования «приведением к нормам российского законодательства», подчеркнув, что прежняя форма (государственное унитарное предприятие) затягивает коммерческие сделки и делает завод «неравным игроком на стремительно развивающемся рынке».

Сама Янина Павленко вскоре может покинуть пост гендиректора: она согласилась принять участие в конкурсе на должность сити-менеджера Ялты по предложению главы Крыма Сергея Аксёнова.

В СМИ появилась информация о возможной покупке «Массандры» структурами банка «Россия». Банк никак не комментирует эти данные.

Завод «Массандра» был основан князем Львом Голицыным. Строительство первого в Российской империи подземного винзавода для производства столовых и десертных вин началось в 1894 году. Первое вино собственного производства «Массандры» заложено в 1898 году.

Сейчас завод объединяет восемь винодельческих хозяйств, во владении предприятия около 11 тысяч гектаров земли, порядка 4 тысяч га занимают виноградники.



