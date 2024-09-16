Росгвардия уничтожила в Курской области скрывавшихся в лесу боевиков ВСУ
В Курской области уничтожили скрывавшуюся в лесу группу боевиков ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.
В ведомстве указали, что информация о противнике была получена от местных жителей. После прибытия в предполагаемый район бойцы Росгвардии провели разведку с применением беспилотников, а затем приступили к проведению поисковых мероприятий.
«В ходе поиска боевиков поступила информация об их перемещении в населенный пункт. Росгвардейцы загнали группу в засаду, в результате чего противники были уничтожены», - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российская группировка войск «Север» отразила за сутки три попытки украинских войск прорваться через границу РФ в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru