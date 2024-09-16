Правительство Курской области назвало 89 населенных пунктов, подлежащих эвакуации
Правительство Курской области опубликовало список 89 населенных пунктов Хомутовского и Рыльского районов, которые попадают под обязательную эвакуацию. Соответствующий список опубликован в Telegram-канале правительства.
Так, в канале перечисляются населенные пункты Рыльского и Хомутовского районов, которые расположены в 15-километровой приграничной зоне. Отмечается, что дружинники центра «Патриот», а также местные администрации и силовые структуры будут координировать процесс.
В областном правительстве также призвали местных жителей отнестись с пониманием к текущей ситуации и следовать всем рекомендациям силовиков и местных властей.
Ранее российская группировка войск «Север» при поддержке авиации и артиллерии отразила за сутки три попытки украинских войск прорваться через границу РФ в Курской области. ВСУ пытались совершить прорыв в направлении населенных пунктов Краснооктябрьский, Веселое и Медвежье, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru