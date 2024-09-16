Правительство Курской области назвало 89 населенных пунктов, подлежащих эвакуации

В областном правительстве также призвали местных жителей отнестись с пониманием к текущей ситуации и следовать всем рекомендациям силовиков и местных властей.

Ранее российская группировка войск «Север» при поддержке авиации и артиллерии отразила за сутки три попытки украинских войск прорваться через границу РФ в Курской области. ВСУ пытались совершить прорыв в направлении населенных пунктов Краснооктябрьский, Веселое и Медвежье, передает «Радиоточка НСН».

