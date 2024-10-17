Украина выпустила дрон и ракету по Курской области
17 октября 202415:20
Российские средства ПВО сбили беспилотник и ракету над Курской областью. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Алексей Смирнов.
Данных о последствиях перехвата украинского оружия нет. Смирнов выразил благодарность за службу российским военным.
Ранее российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника над территориями Брянской и Орловской областей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru