ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской и Орловской областями

Как сообщили в российском оборонном ведомстве, инцидент произошел в период с 19:00 до 19:30 по московскому времени.

Ранее глава Курской области Алексей Смирнов заявил, что ВСУ обстреляли расположение усадьбы князей Барятинских в посёлке Марьино Рыльского района, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

