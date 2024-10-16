ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской и Орловской областями

Российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника над территориями Брянской и Орловской областей, сообщили в Минобороны России.

«Поднажать и отодвинуть»: России осталось освободить менее 1% территорий ЛНР

Как сообщили в российском оборонном ведомстве, инцидент произошел в период с 19:00 до 19:30 по московскому времени.

Ранее глава Курской области Алексей Смирнов заявил, что ВСУ обстреляли расположение усадьбы князей Барятинских в посёлке Марьино Рыльского района, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПВОМинобороны РФБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры