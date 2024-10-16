ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской и Орловской областями
16 октября 202421:35
Российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника над территориями Брянской и Орловской областей, сообщили в Минобороны России.
Как сообщили в российском оборонном ведомстве, инцидент произошел в период с 19:00 до 19:30 по московскому времени.
Ранее глава Курской области Алексей Смирнов заявил, что ВСУ обстреляли расположение усадьбы князей Барятинских в посёлке Марьино Рыльского района, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru