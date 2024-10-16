ВСУ потеряли на Курском направлении более 23 550 военнослужащих

В ведомстве указали, что всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 23 550 военнослужащих.

Также российские войска подбили 160 танков, 75 БМП и 100 БТР, 934 боевых бронированных машины и 189 артиллерийских орудий.

Кроме того, были поражены 37 пусковых установок РСЗО и 639 автомобилей.

Ранее глава Курской области Алексей Смирнов заявил, что ВСУ обстреляли расположение усадьбы князей Барятинских в посёлке Марьино Рыльского района, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

