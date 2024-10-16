ВСУ потеряли на Курском направлении более 23 550 военнослужащих
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 350 военнослужащих, шестеро сдались в плен. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве указали, что всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 23 550 военнослужащих.
Также российские войска подбили 160 танков, 75 БМП и 100 БТР, 934 боевых бронированных машины и 189 артиллерийских орудий.
Кроме того, были поражены 37 пусковых установок РСЗО и 639 автомобилей.
Ранее глава Курской области Алексей Смирнов заявил, что ВСУ обстреляли расположение усадьбы князей Барятинских в посёлке Марьино Рыльского района, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ потеряли на Курском направлении более 23 550 военнослужащих
- «План победы» Зеленского подразумевает размещение на Украине сил неядерного сдерживания
- ВТБ: Рынок вкладов к концу года может достичь рекордных 56 триллионов рублей
- Сериал о жизни Льва Толстого снимут к 200-летнему юбилею писателя
- Зеленский исключил уступки украинских территорий в своем «плане победы»
- В Кремле отреагировали на решение Казахстана не вступать в БРИКС
- СМИ: Зеленский дал союзникам три месяца на принятие «плана победы» Украины
- Премьер Словакии Фицо заявил о скором завершении конфликта на Украине
- «Воевать до последнего украинца»: Песков оценил «план победы» Украины
- Вышел трейлер сериала «Дайте шоу» с Биковичем и Красовской
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru