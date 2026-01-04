Украина ввела новые санкции против российского ОПК

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел против российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) новые санкции, сообщило агентство «Интерфакс Украина».

Совет ЕС продлил действие антироссийских санкций

Уточняется, что под санкции попали 70 юридических и 95 физических лиц, связанных с производством средств электроники, систем радиоэлектронной борьбы и средств связи.

Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что в России после начала специальной военной операции кратно выросли объёмы выпуска вооружений. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

