Украина рассчитывает в феврале получить первые 700 тыс. доз вакцины из Китая

Украина рассчитывает в феврале получить первые 700 тысяч доз китайской вакцины, сообщает ТАСС.



Как сообщалось ранее, Минздрав Украины купит у китайской Sinovac Biotech 1,8 млн доз вакцины.

Напомним, на Украине на фоне роста заболеваемости объявили о локдауне с 8 по 24 января. Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник заявил, что Украина должна готовиться к массовой вакцинации от коронавируса, но своей вакцины у Украины нет, её придется закупать на Западе. В октябре Зеленский называл российскую вакцину непроверенной и обещал закупать «настоящую» вакцину в Евросоюзе.

