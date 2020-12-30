Украина рассчитывает в феврале получить первые 700 тыс. доз вакцины из Китая
Украина рассчитывает в феврале получить первые 700 тысяч доз китайской вакцины, сообщает ТАСС.
Как сообщалось ранее, Минздрав Украины купит у китайской Sinovac Biotech 1,8 млн доз вакцины.
Напомним, на Украине на фоне роста заболеваемости объявили о локдауне с 8 по 24 января. Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник заявил, что Украина должна готовиться к массовой вакцинации от коронавируса, но своей вакцины у Украины нет, её придется закупать на Западе. В октябре Зеленский называл российскую вакцину непроверенной и обещал закупать «настоящую» вакцину в Евросоюзе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru