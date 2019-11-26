Украина рассчитывает на санкции США в отношении «Северного потока – 2»

«Мы считаем, что эти санкции действительно могут помочь не допустить запуск «Северного потока», особенно в свете необходимости заключения нового контракта на поставку газа в Европе», — сказала дипломат.

Ранее НСН писала, что конгрессмены США считают, что санкции против газопровода «Северный поток — 2» должны войти в оборонный бюджет на 2020 год. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире НСН напомнил, что это далеко не первые угрозы США в адрес всех задействованных в проекте сторон, но обращать на них внимание не следует.

