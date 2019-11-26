Украина рассчитывает на санкции США в отношении «Северного потока – 2»
Киев считает возможные санкции США в отношении проекта «Северный поток – 2» дополнительным инструментом в переговорах по транзиту российского газа. Об этом заявила заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль, пишет РИА Новости. Кроме того, по её словам, ограничительные меры могут остановить запуск газопровода.
«Мы считаем, что эти санкции действительно могут помочь не допустить запуск «Северного потока», особенно в свете необходимости заключения нового контракта на поставку газа в Европе», — сказала дипломат.
Ранее НСН писала, что конгрессмены США считают, что санкции против газопровода «Северный поток — 2» должны войти в оборонный бюджет на 2020 год. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире НСН напомнил, что это далеко не первые угрозы США в адрес всех задействованных в проекте сторон, но обращать на них внимание не следует.
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