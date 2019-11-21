США атакуют «Северный поток — 2». Чем ответит Европа?

Американский сенатор от Республиканской партии Тед Круз заявил, что санкции США смогут притормозить введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» примерно на год. Об этом он сообщил в видеозаписи, которую разместил в своем ютьюб-канале. По словам Круза, трубопровод способен принести миллиарды долларов для «подпитки российской агрессии», а также нанести ущерб европейским странам. Политик заявил, что запуск трубопровода сделает Западную Европу более зависимой от российской энергии и более подверженной «экономическому шантажу». А вот если Европа вместо этого будет получать газ из США, то это поможет создать новые рабочие места для американцев. В связи с этим Круз предложил принять законопроект о санкциях.

По словам политика, если США введут меры против компаний, которые принимают участие в строительстве российского газопровода, то это приведет к прекращению существования проекта «Северный поток — 2», так как у России нет технологий для прокладки трубопровода по дну моря. Но если такого результата добиться все-таки не удастся, то, по крайней мере, запуск трубопровода будет задержан «более чем на год».

Между тем, Европа, кажется, уже определилась, какой газ она будет получать. Немецкий политолог Александр Рар рассказал НСН, что «Северный поток — 2» необходим Германии по экологическим, по коммерческим соображениям.

«В Германии все понимают, что украинская газотранспортная сеть в плохом состоянии, что в нее нужно вкладывать миллиарды, чтобы ее модернизировать. Украинская проблема всплыла как компромиссная: немцы не хотят полностью перессориться с американцами и поляками. А те выступали против "Северного потока—2", и у них главный аргумент был, что "мы все вместе топим Украину". Американцы и поляки по политическим причинам говорят, что нельзя бросать Украину. Тогда Германия два года назад пошла на такой компромисс: «мы поддержим "Северный поток", но вы, Россия, продолжаете качать газ также через Украину. Договоритесь с Украиной сами». Украина должна договориться. Если она продолжит этот шантаж, она потеряет здесь доверие», — пояснил эксперт.