Bloomberg: ЕС зашел в тупик по вопросу поставок Украине снарядов
У Евросоюза возникли трудности с дальнейшими поставками украинской армии боеприпасов. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.
Речь идет о снарядах калибра 155 миллиметров. В американском агентстве отметили сложности с производством необходимого Украине количества боеприпасов.
По данным журналистов, снаряды калибра производят в 11 странах ЕС. Однако неизвестно, смогут ли их предприятия нарастить производство боеприпасов, сообщило агентство.
Также в Bloomberg выразили сомнение, что планируемые объемы поставок будут достаточными для ВСУ.
Глава евродипломатии Жозеп Боррель ранее предложил выделить миллиард евро на экстренные поставки вооружений Киеву.
В 2024 году Соединенные Штаты намерены потратить на закупку боеприпасов $30,6 миллиарда, передает НСН.
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