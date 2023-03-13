Bloomberg: ЕС зашел в тупик по вопросу поставок Украине снарядов

Речь идет о снарядах калибра 155 миллиметров. В американском агентстве отметили сложности с производством необходимого Украине количества боеприпасов.

По данным журналистов, снаряды калибра производят в 11 странах ЕС. Однако неизвестно, смогут ли их предприятия нарастить производство боеприпасов, сообщило агентство.

Также в Bloomberg выразили сомнение, что планируемые объемы поставок будут достаточными для ВСУ.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель ранее предложил выделить миллиард евро на экстренные поставки вооружений Киеву.

В 2024 году Соединенные Штаты намерены потратить на закупку боеприпасов $30,6 миллиарда, передает НСН.

