Украина пригрозила Венгрии за нежелание отказаться от российского газа

Советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила на фоне нежелания Будапешта отказываться от российского газа, что у Киева есть рычаг давления на Венгрию. По ее словам, речь идет о нитке нефтепровода «Дружба», которая идет через украинскую территорию. Зеркаль заявила украинским СМИ, что с ней может «что-то случиться».