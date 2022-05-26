Украина пригрозила Венгрии за нежелание отказаться от российского газа
Советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила на фоне нежелания Будапешта отказываться от российского газа, что у Киева есть рычаг давления на Венгрию. По ее словам, речь идет о нитке нефтепровода «Дружба», которая идет через украинскую территорию. Зеркаль заявила украинским СМИ, что с ней может «что-то случиться».
На прошлой неделе министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу Fox News заявил, что экономика страны будет уничтожена в случае прекращения поставок газа из России.
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