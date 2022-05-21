Глава МИД Венгрии заявил, что экономика страны будет «уничтожена» без российского газа

«Наша экономика будет уничтожена без российского газа. Не говоря уже о том, что для технологического преобразования наших предприятий в целях переработки других видов нефти и газа, помимо российских, нам потребуются дополнительные инвестиции в размере 550 миллионов евро», — подчеркнул глава МИД.

По словам Сийярто, для решения такой задачи может понадобиться около одного миллиарда евро инвестиций.

Кроме того, министр отметил, что в условиях полного отсутствия доступа к российской нефти Венгрии будет «физически невозможно» импортировать сырье в достаточных объемах из других источников.

