Глава МИД Венгрии заявил, что экономика страны будет «уничтожена» без российского газа
Экономика Венгрии будет уничтожена в случае прекращения поставок газа из России. Об этом заявил министр иностранных дел республики Петер Сийярто в интервью телеканалу Fox News.
«Наша экономика будет уничтожена без российского газа. Не говоря уже о том, что для технологического преобразования наших предприятий в целях переработки других видов нефти и газа, помимо российских, нам потребуются дополнительные инвестиции в размере 550 миллионов евро», — подчеркнул глава МИД.
По словам Сийярто, для решения такой задачи может понадобиться около одного миллиарда евро инвестиций.
Кроме того, министр отметил, что в условиях полного отсутствия доступа к российской нефти Венгрии будет «физически невозможно» импортировать сырье в достаточных объемах из других источников.
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