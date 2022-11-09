Украина предложила занять место России на американском рынке металлургии

Свириденко подчеркнула, что в металлургической отрасли Киев особенно заинтересован в расширении антироссийских санкций и в доступе на рынок США. Она добавила, что вся металлургическая продукция из России должна попасть под американские санкции.

Кроме того, Свириденко предложила приравнять руду и чугун производства Украины к продукции из Евросоюза и продолжить политику освобождения от налоговых тарифов экспортируемой Украиной продукции, по меньшей мере, до конца 2024 года. Министр экономики отметила, что стабилизация экономики Украины основана на экспорте.

Также в ходе встречи Свириденко и Раймондо обсуждалась реализация проектов по восстановлению Украины.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценил ущерб, нанесенный Украине военными действиями, в$326 млрд. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

