«Если полностью обнаженный человек выйдет на балкон, который будет просматриваться из детского сада или детской площадки, то такие действия будут приравнены к развратным. Нарушителей ждет наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Если человека без одежды заметили два и более несовершеннолетних, то наказание будет уже от 5 до 12 лет лишения свободы. Если балкон выходит на церковь, мечеть или синагогу, то вас могут привлечь за оскорбление чувств верующих. К тому же, наверняка, во всех перечисленных случаях соседи потребуют компенсировать им моральный вред», - добавил Соловьев.

Юрист также посоветовал не рассчитывать на то, что голого жителя на балконе никто не заметит.

«Были случаи привлечения подростков к уголовной ответственности за демонстрацию частей своего тела в проеме окна, которое выходило на детскую площадку, где находились в это время несовершеннолетние. Если, к примеру, хозяйка выйдет на свой балкон топлес, её могут привлечь за мелкое хулиганство и обязать уплатить штраф в размере от 500 до 1000 рублей. Статья предусматривает также в отдельных случаях административный арест до 15 суток. Рассчитывать на то, что вас никто не увидит, не стоит. Непременно найдется несколько свидетелей, а также правонарушение зафиксирует какая-нибудь камера видеонаблюдения. В Объединенных Арабских Эмиратах были случаи, когда российских туристов после выхода на балкон гостиницы в купальниках задерживали, а потом высылали из страны. Не надо ходить на балкон в полураздетом виде, вас могут привлечь к уголовной ответственности», - посоветовал Соловьев.

Ранее россиян предупредили об уголовном наказании за секс в автомобиле, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

