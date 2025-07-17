Рост ВВП замедляется из-за исчерпания бюджетного импульса и дорогих займов
Экономика России столкнулась с замедлением роста на фоне сокращения государственных расходов и ограничений на привлечение дешевых заимствований. Об этом заявил экономист Сергей Хестанов, сообщает издание «Профиль».
По его словам, в 2022-2023 годах важнейшим драйвером экономики выступал так называемый бюджетный импульс — активное стимулирование за счет увеличения госрасходов, которые, по оценке Минфина, достигали 10% ВВП.
Однако в условиях ограниченных доходов бюджета продолжать наращивать такую нагрузку невозможно. Хестанов отметил, что увеличение налоговой нагрузки может привести к свертыванию бизнеса, а наращивание госдолга — слишком дорого из-за высоких процентных ставок.
По данным Росстата, в первом квартале 2025 года рост ВВП замедлился до 1,4% против 5,4% годом ранее. Промышленное производство выросло на 1,1% вместо 5,6% в 2024-м. Спад зафиксирован в 15 из 27 ключевых отраслей, включая машиностроение, пищевую и легкую промышленность. Значительный рост наблюдается преимущественно в секторах, связанных с оборонно-промышленным комплексом, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru