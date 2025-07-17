Рост ВВП замедляется из-за исчерпания бюджетного импульса и дорогих займов

Экономика России столкнулась с замедлением роста на фоне сокращения государственных расходов и ограничений на привлечение дешевых заимствований. Об этом заявил экономист Сергей Хестанов, сообщает издание «Профиль».

По его словам, в 2022-2023 годах важнейшим драйвером экономики выступал так называемый бюджетный импульс — активное стимулирование за счет увеличения госрасходов, которые, по оценке Минфина, достигали 10% ВВП.