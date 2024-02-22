Украина потеряла обучавшихся в Великобритании и Италии морпехов в боях за Крынки
22 февраля 202409:52
Украинская армия лишилась в боях за Крынки (Херсонская область) морских пехотинцев, которые обучались в Великобритании и Италии. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Отмечается, что имеются в виду 35-я, 36-я, 37-я и 38-я бригады морской пехоты ВСУ. По данным источника, это были единственные бригады морской пехоты, в которых воевали очень подготовленные бойцы.
Ранее военный эксперт Алексей Подберезкин заявил, что Киев лишился «политического» выхода к Крыму после зачисток территории в Крынках.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru