Украина потеряла обучавшихся в Великобритании и Италии морпехов в боях за Крынки

Отмечается, что имеются в виду 35-я, 36-я, 37-я и 38-я бригады морской пехоты ВСУ. По данным источника, это были единственные бригады морской пехоты, в которых воевали очень подготовленные бойцы.

Ранее военный эксперт Алексей Подберезкин заявил, что Киев лишился «политического» выхода к Крыму после зачисток территории в Крынках.

