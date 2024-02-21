«Сотни смертей в день!»: Киев лишился выхода к Крыму после зачистки Крынок

«Этот плацдарм был условный, ВСУ имитировали наступление и бессмысленно сжигали огромные резервы. Их плацдарм простреливался насквозь, платили сотнями жизней ежедневно за то, что зацепились за кусочек берега, угрожая расширением этого плацдарма. Конечно, никто не мог этот плацдарм расширить, мы бы им не дали. Но с политической точки зрения это было очень важно для ВСУ. С военной точки зрения это было бессмысленно», - отметил он.

По его словам, Киев пытался угрожать кратчайшим выходом к Крыму, но эта стратегия ВСУ была просчитана со всех сторон.

«Очевидно, что политически Киев таким образом угрожал кратчайшим выходом к Крыму и уничтожением в перспективе всей нашей южной группировки через раскол на две части. Этот замысел был понятен, он лег в основу многочисленных информационных сюжетов. Плюс ко всему там восхвалялась боеспособность украинской армии, которая могла на таком небольшом пяточке высадиться с десантом, несмотря на господство в воздухе России. Киев мог туда предоставлять диверсионные группы. В итоге все это лопнуло, как и должно было лопнуть, просто очередная украинская авантюра», - заключил собеседник НСН.

Ранее Минобороны сообщило, что 17 февраля Центральная группировка войск взяла под контроль Авдеевку в ДНР и продвинулась на глубину 8,6 километров. 19 февраля российская армия полностью зачистила от украинских военных коксохимический завод в Авдеевке (Донецкая народная республика), передает «Радиоточка НСН».

