«Сотни смертей в день!»: Киев лишился выхода к Крыму после зачистки Крынок
Алексей Подберезкин заявил НСН, что Киев мечтал расколоть южную группировку российских войск на две части.
Киев лишился «политического» выхода к Крыму после зачисток территории в Крынках Херсонской области, где ВСУ ежедневно теряли сотни людей, заявил военный эксперт Алексей Подберезкин в беседе с НСН.
Российские военные закончили работу по зачистке территории в Крынках Херсонской области, там находились четыре бригады корпуса морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), у них была задача достичь западного побережья Крыма. Об этом накануне вечером доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу главе государства Владимиру Путину.
«Этот плацдарм был условный, ВСУ имитировали наступление и бессмысленно сжигали огромные резервы. Их плацдарм простреливался насквозь, платили сотнями жизней ежедневно за то, что зацепились за кусочек берега, угрожая расширением этого плацдарма. Конечно, никто не мог этот плацдарм расширить, мы бы им не дали. Но с политической точки зрения это было очень важно для ВСУ. С военной точки зрения это было бессмысленно», - отметил он.
По его словам, Киев пытался угрожать кратчайшим выходом к Крыму, но эта стратегия ВСУ была просчитана со всех сторон.
«Очевидно, что политически Киев таким образом угрожал кратчайшим выходом к Крыму и уничтожением в перспективе всей нашей южной группировки через раскол на две части. Этот замысел был понятен, он лег в основу многочисленных информационных сюжетов. Плюс ко всему там восхвалялась боеспособность украинской армии, которая могла на таком небольшом пяточке высадиться с десантом, несмотря на господство в воздухе России. Киев мог туда предоставлять диверсионные группы. В итоге все это лопнуло, как и должно было лопнуть, просто очередная украинская авантюра», - заключил собеседник НСН.
Ранее Минобороны сообщило, что 17 февраля Центральная группировка войск взяла под контроль Авдеевку в ДНР и продвинулась на глубину 8,6 километров. 19 февраля российская армия полностью зачистила от украинских военных коксохимический завод в Авдеевке (Донецкая народная республика), передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Боррель заявил, что 13-й пакет санкций направлен против российского ОПК
- СМИ: Причиной развода Кологривого стал роман с Муцениеце
- В Краснодарском крае в поле нашли дрон с гербом Украины
- Елена Вяльбе не будет болеть за «нейтральных» россиян на Олимпиаде в Париже
- Умер актер из «Крепкого орешка-2» Тони Гэниос
- В Новосибирске 15-летняя школьница пропала после похода в парикмахерскую
- СМИ: ЕС утвердил 13-й пакет санкций против России
- Выставка работ Винсента Ван Гога в Париже побила рекорды посещаемости
- Депутат заявил, что книгам Достоевского и Пруста из-за закона о ЛГБТ ничего не угрожает
- Рособрнадзор: Около 700 тысяч человек сдадут ЕГЭ в 2024 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru