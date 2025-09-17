Токаев заявил о высоком риске ядерного Армагеддона в мире

Риск ядерного Армагеддона увеличился в мире, считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом он заявил на IIIV Съезде лидеров мировых религий, передает Tengrinews.

Как отметил политик, возможность ядерного конфликта вызывает беспокойство.

«Вероятность такого Армагеддона оценивается экспертами как максимально высокая за последние десятилетия», — подчеркнул Токаев.

По его словам, на планете вместо конструктивных настроений усиливается конфронтация и нарастает социальная напряженность. Важную роль в таких условиях должна играть дипломатия.

Ранее лидеры стран БРИКС на саммите в Бразилии выразили обеспокоенность из-за растущих рисков ядерного конфликта, пишет «Свободная пресса».

