Шойгу сообщил Путину о зачистке территории в Крынках

Закончена работа по зачистке территории в Крынках Херсонской области, там находились четыре бригады корпуса морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), у них была задача достичь западного побережья Крыма. Об этом доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу главе государства Владимиру Путину.

Шойгу рассказал о потерях ВСУ в ходе контрнаступления

«Мы естественно предлагали и продолжаем предлагать тем, кто там еще сидит, сдаться, но уже, наверное, сутки мы (ответа - Прим. НСН) не слышим», - сказал он.

Министр отметил, что потери ВСУ в районе этого населенного пункта превысили три тысячи человек. По словам Шойгу, по берегу Крынок уже стоят посты Вооруженных сил РФ.

Ранее в российском Минобороны сообщили об уничтожении группы пехоты Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра в Херсонской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вадим Савицкий
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