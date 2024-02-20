Шойгу сообщил Путину о зачистке территории в Крынках

«Мы естественно предлагали и продолжаем предлагать тем, кто там еще сидит, сдаться, но уже, наверное, сутки мы (ответа - Прим. НСН) не слышим», - сказал он.

Министр отметил, что потери ВСУ в районе этого населенного пункта превысили три тысячи человек. По словам Шойгу, по берегу Крынок уже стоят посты Вооруженных сил РФ.

Ранее в российском Минобороны сообщили об уничтожении группы пехоты Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра в Херсонской области, передает «Радиоточка НСН».

