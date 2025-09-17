Депутат Буцкая призвала водителей тратить деньги на детское кресло вместо штрафа
Автолюлька сегодня стоит четыре тысячи рублей, а автокресло - 11 тысяч и его хватит на пять лет, заявила НСН Татьяна Буцкая.
Новые штрафы за небезопасную перевозку детей в автомобиле полностью обоснованы: так, для обычных людей он будет равен стоимости автолюльки, а для таксистов соизмерим с уровнем их ответственности за жизни. Об этом НСН рассказала первый зампред комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая.
В России в два раза вырастут штрафы за нарушение требований к перевозке детей. Госдума приняла в первом чтении законопроект на эту тему. Согласно инициативе, штраф за перевозку детей без автокресел вырастет для водителей с трех до пяти тысяч рублей. Для должностных лиц размер взыскания увеличится с 25 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – со 100 до 200 тысяч рублей. Буцкая объяснила, почему повышение обосновано.
«Штрафы подняли практически в два раза. Кстати бустер тоже относится к креслу. Сейчас автолюлька для новорожденных, между прочим, стоит около четырех тысяч рублей, а штраф составляет пять тысяч. Кресло, которое пригодится где с 8 месяцев и лет до пяти, стоит 11 тысяч. В среднем вот такие цены, вполне сопоставимые с тем штрафом, который есть. Почему для такси дороже, тоже понятно. Они ежедневно перевозят десятки пассажиров и ответственны за их жизни. В этом году были приняты новые правила дорожного движения, по которым у нас все эти лямочки и адаптеры уже официально не являются креслами. Поэтому мы движемся в правильном направлении. Смысла для повышения штрафа не вижу, так как тех, кого останавливает штраф, и пять тысяч рублей остановят», - рассказала она.
Также Буцкая рассказала о просветительской работе в рамках акции «Возите детей безопасно», которая учит родителей, как правильно перевозить ребенка в машине.
«В «Единой России» в рамках партийного проекта «Крепкая семья» есть даже акция «Возите детей безопасно», где мы обучаем, как правильно пристегивать ребенка в кресле, как вести себя с ним в машине. Идет большая процедура работы вместе с министерствами, с Минпросвещения и Минздравом. Думаю, что сейчас не стоит говорить о каких-то ограничениях цен, при том, что мы сейчас поддерживаем российского производителя. Во-вторых, мы сейчас говорим о любой поддержке только исключительно в виде социального рубля. Социальный рубль — это такой уникальный подход к государственной поддержке, когда одним рублем мы поддерживаем сразу два направления: помогаем людям и производителям. То есть это и социальная поддержка, и поддержка суверенитета страны», - подытожила она.
Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что автоматическое выявление водителей без полиса ОСАГО не удаётся запустить в РФ из-за неработающего аппаратно-программного комплекса, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
