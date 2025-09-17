«Штрафы подняли практически в два раза. Кстати бустер тоже относится к креслу. Сейчас автолюлька для новорожденных, между прочим, стоит около четырех тысяч рублей, а штраф составляет пять тысяч. Кресло, которое пригодится где с 8 месяцев и лет до пяти, стоит 11 тысяч. В среднем вот такие цены, вполне сопоставимые с тем штрафом, который есть. Почему для такси дороже, тоже понятно. Они ежедневно перевозят десятки пассажиров и ответственны за их жизни. В этом году были приняты новые правила дорожного движения, по которым у нас все эти лямочки и адаптеры уже официально не являются креслами. Поэтому мы движемся в правильном направлении. Смысла для повышения штрафа не вижу, так как тех, кого останавливает штраф, и пять тысяч рублей остановят», - рассказала она.

Также Буцкая рассказала о просветительской работе в рамках акции «Возите детей безопасно», которая учит родителей, как правильно перевозить ребенка в машине.

«В «Единой России» в рамках партийного проекта «Крепкая семья» есть даже акция «Возите детей безопасно», где мы обучаем, как правильно пристегивать ребенка в кресле, как вести себя с ним в машине. Идет большая процедура работы вместе с министерствами, с Минпросвещения и Минздравом. Думаю, что сейчас не стоит говорить о каких-то ограничениях цен, при том, что мы сейчас поддерживаем российского производителя. Во-вторых, мы сейчас говорим о любой поддержке только исключительно в виде социального рубля. Социальный рубль — это такой уникальный подход к государственной поддержке, когда одним рублем мы поддерживаем сразу два направления: помогаем людям и производителям. То есть это и социальная поддержка, и поддержка суверенитета страны», - подытожила она.

