В Астрахани задержали африканца, подозреваемого в шпионаже в пользу Киева
Гражданина одного из государств Северной Африки, зарегистрированного и проживающего в Астрахани, задержали за передачу разведке Украины информации о военных сооружениях и объектах критической инфраструктуры в городе. Об этом рассказали в Центре общественных связей ФСБ.
По данным правоохранителей, иностранец через мессенджер Telegram установил и поддерживал контакт с сотрудником Главного управления разведки украинского минобороны. По его заданию фигурант собрал и передал сведения об объектах в Астрахани для их дальнейшего использования зарубежной разведкой в ущерб безопасности РФ.
Злоумышленника задержали, против него возбудили уголовное дело о шпионаже. Иностранец заключен под стражу.
Ранее в Новосибирске задержали россиянку, которая готовила диверсию на Транссибирской магистрали по заданию Киева, пишет 360.ru.
