Мишустин: 75 аэропортов приведут в порядок и построят до 2030 года

Более 70 аэропортов приведут в порядок и возведут в России до 2030 года. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Биометрия на досмотре появится в большинстве аэропортов РФ к 2030 году

Глава правительства встретился с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым.

«У нас есть цель до 2030 года 75 аэропортов привести в порядок, построить новых», - рассказал Мишустин.

Премьер подчеркнул, что это поручение президента, и оно находится на особом контроле.

Между тем в Краснодаре открыли аэропорт впервые с 2022 года, напоминает РЕН ТВ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РосавиацияАэропортыМихаил Мишустин

Горячие новости

Все новости

партнеры