Мишустин: 75 аэропортов приведут в порядок и построят до 2030 года
17 сентября 202511:29
Более 70 аэропортов приведут в порядок и возведут в России до 2030 года. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Глава правительства встретился с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым.
«У нас есть цель до 2030 года 75 аэропортов привести в порядок, построить новых», - рассказал Мишустин.
Премьер подчеркнул, что это поручение президента, и оно находится на особом контроле.
Между тем в Краснодаре открыли аэропорт впервые с 2022 года, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Летят на пиво: Вирусолог призвал россиян не бояться комаров
- Мишустин: 75 аэропортов приведут в порядок и построят до 2030 года
- Россиянам пообещали спад цен на Geely после запуска завода в России
- Депутат Буцкая призвала водителей тратить деньги на детское кресло вместо штрафа
- Суд в Москве запретил объявление о продаже жирафа
- В Астрахани задержали африканца, подозреваемого в шпионаже в пользу Киева
- На рынке труда назвали профессии с высокими зарплатами
- В России появится аналог Starlink
- Глава Европарламента приехала в Киев
- В отрасли оценили новый тандем Харламова в ресторанном бизнесе
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru