В России появится аналог Starlink
17 сентября 202510:46
Аналог американской спутниковой системы Starlink появится вскоре в России. Об этом рассказал генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов в эфире «Соловьев LIVE».
Глава организации ответил ведущему Владимиру Соловьеву, заявившему, что и российские, и украинские военные используют разработанные в США терминалы.
«Скоро дадим свой терминал», — подчеркнул Баканов.
Ранее глава «Роскосмоса» сообщил о запуске еще одного спутника навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, пишет 360.ru.
