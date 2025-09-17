В России появится аналог Starlink

Аналог американской спутниковой системы Starlink появится вскоре в России. Об этом рассказал генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов в эфире «Соловьев LIVE».

Глава организации ответил ведущему Владимиру Соловьеву, заявившему, что и российские, и украинские военные используют разработанные в США терминалы.

«Скоро дадим свой терминал», — подчеркнул Баканов.

Ранее глава «Роскосмоса» сообщил о запуске еще одного спутника навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, пишет 360.ru.

ФОТО: РИА Новости / Максим Платонов
