Хайп и деньги: Психолог призвала не реагировать на советы от блогеров
Полина Токарева заявила НСН, что квалифицированные психологи с полной записью не успевают вести блог.
У блогеров нет цели помочь людям своими советами, поэтому не нужно реагировать на их заявления, особенно в сфере здоровья, заявила НСН психолог, руководитель Центра психологической помощи на Фонтанке Полина Токарева.
Дизайнер и блогер Артемий Лебедев призвал копать картошку ради душевного равновесия. Лебедев считает, что российская молодежь постоянно жалуется, ничего не делает и мечтает получать деньги за просто так. В таких случаях он посоветовал избавляться от депрессии с помощью труда. Токарева отметила, что вылечить депрессию только трудом нельзя.
«Ручной труд возвращает нас в состояние «здесь и сейчас». Если вы копаете картошку, вяжете, у вас есть возможность сконцентрироваться, ощущать себя в моменте, чувствовать себя, свое тело. Это не панацея, трудом клиническую депрессию не вылечить, но трудотерапия может облегчить состояние», - отметила она.
При этом Токарева призвала вообще не слушать психологические советы от блогеров.
«Что касается блогеров, зачастую они не имеют психологического образования, но раздают советы. Это явление было всегда, раньше советы печатались в газете. Странные советы есть всегда, как и сомнительные эксперты. Ответственность все-таки лежит на потребителях и тех, кто эти советы слушает. В интернете вам всегда посоветуют, как похудеть, разбогатеть и так далее. Но это ваша жизнь, вы должны брать ответственность на себя. Совсем недавно люди лечили эпилепсию обручами из меди. Тут вопрос к самому человеку. У блогеров нет ответственности и цели кому-то помочь, это хайп и зарабатывание денег. У врачей обычно нет времени на блог. Квалифицированные психологи с полной записью не успевают вести блог. Интернет – это все-таки больше про развлечение», - напомнила собеседница НСН.
Ранее социальный психолог Алексей Рощин заявил, что «втягивание» в рабочий процесс после отпуска займет от двух до пяти дней. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хайп и деньги: Психолог призвала не реагировать на советы от блогеров
- Токаев заявил о высоком риске ядерного Армагеддона в мире
- Летят на пиво: Вирусолог призвал россиян не бояться комаров
- Мишустин: 75 аэропортов приведут в порядок и построят до 2030 года
- Россиянам пообещали спад цен на Geely после запуска завода в России
- Депутат Буцкая призвала водителей тратить деньги на детское кресло вместо штрафа
- Суд в Москве запретил объявление о продаже жирафа
- В Астрахани задержали африканца, подозреваемого в шпионаже в пользу Киева
- На рынке труда назвали профессии с высокими зарплатами
- В России появится аналог Starlink
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru