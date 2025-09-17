«Ручной труд возвращает нас в состояние «здесь и сейчас». Если вы копаете картошку, вяжете, у вас есть возможность сконцентрироваться, ощущать себя в моменте, чувствовать себя, свое тело. Это не панацея, трудом клиническую депрессию не вылечить, но трудотерапия может облегчить состояние», - отметила она.

При этом Токарева призвала вообще не слушать психологические советы от блогеров.

«Что касается блогеров, зачастую они не имеют психологического образования, но раздают советы. Это явление было всегда, раньше советы печатались в газете. Странные советы есть всегда, как и сомнительные эксперты. Ответственность все-таки лежит на потребителях и тех, кто эти советы слушает. В интернете вам всегда посоветуют, как похудеть, разбогатеть и так далее. Но это ваша жизнь, вы должны брать ответственность на себя. Совсем недавно люди лечили эпилепсию обручами из меди. Тут вопрос к самому человеку. У блогеров нет ответственности и цели кому-то помочь, это хайп и зарабатывание денег. У врачей обычно нет времени на блог. Квалифицированные психологи с полной записью не успевают вести блог. Интернет – это все-таки больше про развлечение», - напомнила собеседница НСН.

