Украина попросила у Австралии бронетехнику
Глава МИД Украины Андрей Сибига попросил у австралийских властей бронетехнику. Соответствующее сообщение размещено в аккаунте украинского политика в соцсети X.
Отмечается, что данную просьбу министр озвучил в ходе беседы со своей коллегой из Австралии Пенни Вонг. Сибига поблагодарил страну за отправку бронемашин Bushmasters и отметил эффективность вооружения в боевых условиях.
Министр иностранных дел Украины выразил намерение расширять сотрудничество в этом направлении с украинской стороной и впредь.
Ранее сообщалось, что США планируют в ближайшие недели объявить о новом пакете военной помощи Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru