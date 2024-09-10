Украина попросила у Австралии бронетехнику

Отмечается, что данную просьбу министр озвучил в ходе беседы со своей коллегой из Австралии Пенни Вонг. Сибига поблагодарил страну за отправку бронемашин Bushmasters и отметил эффективность вооружения в боевых условиях.

Министр иностранных дел Украины выразил намерение расширять сотрудничество в этом направлении с украинской стороной и впредь.

Ранее сообщалось, что США планируют в ближайшие недели объявить о новом пакете военной помощи Украине.

