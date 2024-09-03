США хотят в ближайшие недели объявить о новом пакете помощи Украине
США планируют в ближайшие недели объявить о новом пакете военной помощи Украине, сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Он напомнил, что около десяти дней назад уже было объявлено о новом этапе предоставления военной помощи и добавил, что в ближайшем будущем будут анонсированы новые меры поддержки.
Россия, в свою очередь, считает, что поставки вооружений Украине препятствуют мирному урегулированию и вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для России.
По его мнению, США и НАТО участвуют в конфликте не только посредством поставок оружия, но и через подготовку украинских военных на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле также подчеркивали, что усиление Украины западным оружием осложняет переговоры и будет иметь негативные последствия, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru