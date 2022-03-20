Украина обстреляла Донецк из крупнокалиберной артиллерии

Войска Украины обстреляли село Васильевка в ДНР, сообщает РИА Новости.

Захарова обвинила La Stampa в цинизме после фото из Донецка

Огонь велся из «Града». Выпущены снаряды калибром 152 миллиметра.

Речь идет о десяти ракетах. Обстрелы зафиксировали вечером 19 марта.

Как отмечал политолог Марат Баширов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», президент Украины Владимир Зеленский возможно и хотел бы договориться с Россией по ключевым вопросам для завершения военной спецоперации, но Запад не позволит ему это сделать.

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Фото: facebook.com/UkrainianLandForces
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