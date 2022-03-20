Украина обстреляла Донецк из крупнокалиберной артиллерии
20 марта 202202:04
Войска Украины обстреляли село Васильевка в ДНР, сообщает РИА Новости.
Огонь велся из «Града». Выпущены снаряды калибром 152 миллиметра.
Речь идет о десяти ракетах. Обстрелы зафиксировали вечером 19 марта.
Как отмечал политолог Марат Баширов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», президент Украины Владимир Зеленский возможно и хотел бы договориться с Россией по ключевым вопросам для завершения военной спецоперации, но Запад не позволит ему это сделать.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru