Украина намерена изъять 800 единиц движимого имущества России

В частности, предлагается изъять порядка 500 цистерн, платформ, полувагонов и вагонов, а также нефтеналивной танкер и свыше 300 легковых и грузовых автомобилей, автоцистерн, авиационных двигателей и единиц строительной техники.

Также Киев рассчитывает забрать у России семь сверхзвуковых высотных военных самолетов МиГ-25, которые находятся в неисправном состоянии. Украина рассчитывает использовать их комплектующие в качестве запчастей к боевым самолетам ВСУ.

Первый вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что изъятое у России имущество «будет работать на экономику Украины или усиливать обороноспособность государства на фронте».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США и их союзники приступили к рассмотрению возможных юридических оснований для отправки Украине замороженных российских активов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

