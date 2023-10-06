Украина намерена изъять 800 единиц движимого имущества России
Правительство Украины одобрило проект указа украинского лидера Владимира Зеленского о принудительном изъятии свыше 800 единиц движимого имущества России. Об этом сообщается на портале министерства экономического развития Украины.
В частности, предлагается изъять порядка 500 цистерн, платформ, полувагонов и вагонов, а также нефтеналивной танкер и свыше 300 легковых и грузовых автомобилей, автоцистерн, авиационных двигателей и единиц строительной техники.
Также Киев рассчитывает забрать у России семь сверхзвуковых высотных военных самолетов МиГ-25, которые находятся в неисправном состоянии. Украина рассчитывает использовать их комплектующие в качестве запчастей к боевым самолетам ВСУ.
Первый вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что изъятое у России имущество «будет работать на экономику Украины или усиливать обороноспособность государства на фронте».
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США и их союзники приступили к рассмотрению возможных юридических оснований для отправки Украине замороженных российских активов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru