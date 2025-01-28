Указ подписан: США прикроет «Железный купол»

Американский лидер Дональд Трамп подписал указ о создании в стране системы ПРО «Железный купол», сообщает пресс-пул администрации США.

Трамп пообещал создать в США «Железный купол»

Документ был подписан в самолете по пути из Флориды, где Трамп выступал на съезде республиканской партийной фракции в Конгрессе.

Ранее Трамп указал, что указал, что такую систему хотел создать еще президент Рональд Рейган.

Система будет полностью американского производства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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