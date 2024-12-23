Трамп намерен создать в США систему ПРО, аналогичную «Железному куполу»
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп намерен распорядиться создать систему противоракетной обороны, подобной израильскому «Железному куполу», сообщает «РЕН ТВ».
По словам политика, система будет полностью американского производства. Политик указал, что такую систему хотел создать еще президент Рональд Рейган, занимавший свой пост с 1981 по 1989 годы. Однако тогда у Вашингтона не было соответствующих технологий.
Трамп отметил, что сегодня США располагают системами, позволяющими «сбивать с неба иголку».
Также политик заявил, что утвердит государственною политику, признающую в стране только два пола — мужской и женский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru