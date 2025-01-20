Трамп поручит создать систему ПРО «железный купол»

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп на митинге в Вашингтоне в канун своей инаугурации объявил о намерении поручить разработку системы противоракетной обороны «Железный купол» для защиты страны.

Боррель заявил о невозможности создать «Железный купол» для Украины

Он будет полностью американского производства. Политик отметил, что развитие национальной обороны станет одним из ключевых приоритетов его новой администрации.

Ранее Трамп указал, что указал, что такую систему хотел создать еще президент Рональд Рейган, занимавший свой пост с 1981 по 1989 годы. Однако тогда у Вашингтона не было соответствующих технологий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дональд ТрампСШАПВО

Горячие новости

Все новости

партнеры