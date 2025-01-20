Трамп поручит создать систему ПРО «железный купол»

Он будет полностью американского производства. Политик отметил, что развитие национальной обороны станет одним из ключевых приоритетов его новой администрации.

Ранее Трамп указал, что указал, что такую систему хотел создать еще президент Рональд Рейган, занимавший свой пост с 1981 по 1989 годы. Однако тогда у Вашингтона не было соответствующих технологий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

