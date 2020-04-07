Ухань, где впервые обнаружили коронавирус, разблокировали для выезда

Отмечается, что с момента полной блокировки города на выезд прошло 76 дней. Разблокирование трасс в Ухане (+ 5 часов с Москвой) произошла в ночь на 8 апреля: был разрешен выезд из города людям на машинах.

Полная изоляция от внешнего мира в Ухане началась 23 января текущего года. Все наземное, водное, воздушное сообщение с городом было приостановлено. Ранее 28 марта был снят запрет на въезд в город по железной дороге. Как пишет агентство, власти планирует частично возобновить авиаперелеты.

Ранее китайские врачи назвали самую незащищенную группу пациентов, которые умирали в стране от коронавируса. По их данным, риску наиболее всего подвержены мужчины в возрасте от 50 лет, имеющие хронические заболевания.







