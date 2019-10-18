«Источник мира» иссяк. Турция по просьбе США приостановила операцию в Сирии

Вице-президент США Майк Пенс и глава Турции Тайип Эрдоган договорились о прекращении огня на севере Сирии. Анкара обязалась приостановить огонь, чтобы дать возможность курдским отрядам из состава «Сил народной самообороны» в течение 120 часов покинуть зону безопасности

Кроме того, американская сторона пообещала снять санкции в отношении турецкого государства, если будут соблюдены договоренности.

Американский президент Дональд Трамп отреагировал в твиттере, написав: «Отличные новости из Турции. Спасибо, Реджеп Тайип Эрдоган. Миллионы жизней будут спасены».

При этом СМИ утверждают, что ранее Эрдоган выкинул послание, написанное Трампом. BBC News утверждает, что турецкому лидеру категорически не понравилось письмо от главы Белого дома, и он отправил письмо в корзину.

Почему Трамп не обиделся, почему не выразил недовольство, ведь если такие факты становятся известны СМИ, то вряд ли стоит думать, что о выброшенном послании не знает глава Белого дома.

Просто Дональд Трамп не просто хочет вывести американские войска из Сирии, но и вообще уйти с Ближнего Востока. В этом уверен руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов.

«Трамп — антиглобалист. А вашингтонский истеблишмент настроен глобалистски. Я напомню, что Трамп объявил о том, что США уходят из Сирии ещё в декабре прошлого года. Ему все эти ближневосточные конфликты не нужны. Он бизнесмен, он мыслит финансовыми категориями. Была бы воля Трампа, он бы ушёл уже и из Ирака, и Афганистана. Пентагон и истеблишмент не дают ему этого», — заявил в беседе с НСН американист.