«Источник мира» иссяк. Турция по просьбе США приостановила операцию в Сирии
Что стоит за согласием Турции временно приостановить военную операцию в Сирии и почему этому решению так радуется Дональд Трамп. Ответы на эти вопросы дают эксперты НСН.
Вице-президент США Майк Пенс и глава Турции Тайип Эрдоган договорились о прекращении огня на севере Сирии. Анкара обязалась приостановить огонь, чтобы дать возможность курдским отрядам из состава «Сил народной самообороны» в течение 120 часов покинуть зону безопасности
Кроме того, американская сторона пообещала снять санкции в отношении турецкого государства, если будут соблюдены договоренности.
Американский президент Дональд Трамп отреагировал в твиттере, написав: «Отличные новости из Турции. Спасибо, Реджеп Тайип Эрдоган. Миллионы жизней будут спасены».
При этом СМИ утверждают, что ранее Эрдоган выкинул послание, написанное Трампом. BBC News утверждает, что турецкому лидеру категорически не понравилось письмо от главы Белого дома, и он отправил письмо в корзину.
Почему Трамп не обиделся, почему не выразил недовольство, ведь если такие факты становятся известны СМИ, то вряд ли стоит думать, что о выброшенном послании не знает глава Белого дома.
Просто Дональд Трамп не просто хочет вывести американские войска из Сирии, но и вообще уйти с Ближнего Востока. В этом уверен руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов.
«Трамп — антиглобалист. А вашингтонский истеблишмент настроен глобалистски. Я напомню, что Трамп объявил о том, что США уходят из Сирии ещё в декабре прошлого года. Ему все эти ближневосточные конфликты не нужны. Он бизнесмен, он мыслит финансовыми категориями. Была бы воля Трампа, он бы ушёл уже и из Ирака, и Афганистана. Пентагон и истеблишмент не дают ему этого», — заявил в беседе с НСН американист.
И это очень на руку Турции в целом и Эрдогану – в частности. Так руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров заявил в беседе с НСН, что верить Эрдогану в его желании примириться не нужно, его задача – захватить и подчинить себе Сирию.
«Это очень несерьезно. Зная Эрдогана, можно говорить, что никуда он не собирается выводить. Всё будет зависеть от успеха турецких войск. Чем больше они захватят, тем больше они будут стремиться захватить еще. Сам Эрдоган признается, что войска страны контролируют территорию в 4 тысячи километров, плюс Идлиб… Буферная зона не является целью. Хватит верить таким заявлениям», - призвал эксперт.
Добавим, на пресс-конференции по итогам переговоров глава МИД Турции заострил внимание журналистов на том, что Анкара лишь приостанавливает военную операцию в Сирии и данный шаг нельзя расценивать как введение режима прекращения огня.
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