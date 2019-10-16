Востоковед: Эрдоган хочет захватить Сирию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупреждал о намерении провести операцию «Источник мира» в Сирии и вывести войска после завершения военных действий. Об этом напомнил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, который считает, что как только Анкара эту задачу выполнит, турецкие войска будут выведены с севера Сирии.

Руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров заявил в беседе с НСН, что верить Эрдогану не нужно, его задача – захватить и подчинить себе Сирию.

«Это очень несерьезно. Зная Эрдогана, можно говорить, что никуда он не собирается выводить. Всё будет зависеть от успеха турецких войск. Чем больше они захватят, тем больше они будут стремиться захватить еще. Сам Эрдоган признается, что войска страны контролируют территорию в 4 тысячи километров, плюс Идлиб… Буферная зона не является целью. Хватит верить таким заявлениям», - призвал эксперт.

О начале операции «Источник мира» в Сирии Турция объявила 9 октября. Целью военных действий провозглашено возвращение находящихся в Турции сирийских беженцев на родину и обеспечение мира в регионе.