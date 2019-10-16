Востоковед: Эрдоган хочет захватить Сирию
Руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии в эфире НСН заявил, что верить Турции по вопросам спецоперации в Сирии верить нельзя.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупреждал о намерении провести операцию «Источник мира» в Сирии и вывести войска после завершения военных действий. Об этом напомнил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, который считает, что как только Анкара эту задачу выполнит, турецкие войска будут выведены с севера Сирии.
Руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров заявил в беседе с НСН, что верить Эрдогану не нужно, его задача – захватить и подчинить себе Сирию.
«Это очень несерьезно. Зная Эрдогана, можно говорить, что никуда он не собирается выводить. Всё будет зависеть от успеха турецких войск. Чем больше они захватят, тем больше они будут стремиться захватить еще. Сам Эрдоган признается, что войска страны контролируют территорию в 4 тысячи километров, плюс Идлиб… Буферная зона не является целью. Хватит верить таким заявлениям», - призвал эксперт.
О начале операции «Источник мира» в Сирии Турция объявила 9 октября. Целью военных действий провозглашено возвращение находящихся в Турции сирийских беженцев на родину и обеспечение мира в регионе.
«Турецкая операция называется "Источник мира"…. Ничего себе – мир» Сотни убитых мирных жителей, 120-150 тысяч беженцев…Речь идет о захвате территории Сирии. А на все недовольства Европы, США Эрдогану плевать», - уверен Семен Багдасаров.
Сегодня стало известно, что в ближайшие сутки в Анкару отправляется вице-президент США Майк Пенс. Он планирует обсудить с правительством Турции окончание операции против курдов в Сирии. Целью поездки станет прекращение огня.
При этом президент Эрдоган обещал сохранить территориальную целостность Сирии и направить силы против террористов запрещенного в России «Исламского государство» и Рабочей партии Курдистана, которая с 1984 года ведет вооруженную борьбу за предоставление автономии юго-восточным районам Турции, населенным преимущественно курдами.
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