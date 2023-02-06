Удобрения «Уралкалия» и «Беларуськалия» арестовали на Украине

Вагоны с минеральными удобрениями производства компаний «Уралкалий» и «Беларуськалий» были арестованы на Украине, сообщает пресс-служба украинской генпрокуратуры.

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В сообщении говорится, что арест был наложен на 170 вагонов, общий объём арестованного имущества составляет 11,8 тысяч тонн на сумму почти 100 млн гривен (2,73 млн долларов США по текущему курсу).

«Вагоны находились в режиме «транзит» в Николаеве на территории Морского специализированного порта, входящего в бизнес-структуру подсанкционного олигарха. Груз принадлежал двум иностранным компаниям - «Уралкалий» и «Беларуськалий», - отметили в ведомстве.

В генпрокуратуре Украины добавили, что арестованное имущество будет передано Украинскому нацагентству, которое занимается выявлением, розыском и управлением активами, полученными преступным путём.

Ранеедепутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что на Украине по решению суда арестовано имущество шести российских сенаторов, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
ТЕГИ:КонфискацияУкраинаАрестУралкалий
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