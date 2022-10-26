Имущество шести российских сенаторов арестовали на Украине
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своём Telegram-канале заявил, что на Украине по решению суда арестовано имущество шести российских сенаторов.
Он опубликовал письмо из украинской генпрокуратуры, которое получил в ответ на депутатское обращение в офис генпрокурора Украины Андрея Костина.
В сообщении генпрокурора говорится, что прокурорами направлены запросы и поручения на установление активов в отношении 619 подозреваемых, «которые могут быть причастны к финансированию террористической деятельности России».
«По результатам выполнения запросов получена информация, в частности, об активах шести сенаторов Совета Федерации РФ (корпоративные права, земельные участки, недвижимость, движимое имущество)», - приводит текст письма генпрокурора Железняк.
Ранее министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что при наличии необходимости имущество, приобретённое россиянами в стране, может быть экспроприировано, сообщает RT.
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