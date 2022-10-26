Имущество шести российских сенаторов арестовали на Украине

В сообщении генпрокурора говорится, что прокурорами направлены запросы и поручения на установление активов в отношении 619 подозреваемых, «которые могут быть причастны к финансированию террористической деятельности России».

«По результатам выполнения запросов получена информация, в частности, об активах шести сенаторов Совета Федерации РФ (корпоративные права, земельные участки, недвижимость, движимое имущество)», - приводит текст письма генпрокурора Железняк.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что при наличии необходимости имущество, приобретённое россиянами в стране, может быть экспроприировано, сообщает RT.