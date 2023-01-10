СМИ: Эстония готовит план конфискации российских активов
Власти Эстонии планируют представить к концу января юридический план ареста российских активов, сообщает Bloomberg.
Таким образом, эта страна намерена начать передачу Киеву средств, замороженных в соответствии с санкциями Европейского союза. Законодательная база будет создана к концу месяца в связи со сделанным в конце декабря правительством в Таллине поручением министерствам разработать план конфискации активов.
Эстония намерена представить план к тому времени, когда Европейская комиссия разработает соглашение для всего ЕС о том, как распорядиться €300 млрд из резервов Банка РФ, а также миллиардами евро замороженных активов российских лиц, находящихся под санкциями.
Как стало известно ранее, Эстонские власти намерены самостоятельно создать механизм передачи Украине замороженных финансовых активов России на восстановление страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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