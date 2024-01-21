МИД РФ: удерживаемые в Мапуту моряки получают зарплату и ходят на берег

По данным внешнеполитического ведомства, они имеют возможность ходить на берег за продуктами. Жалобы на здоровье у моряков отсутствуют.

Дипломатические сотрудники оказывают россиянам всю необходимую поддержку и ведут консультации с властями Мапуту для урегулирования ситуации.

На судне Volopas находятся пять человек, двое из них, в том числе капитан — россияне. В МИД РФ назвали моряков заложниками финансово-имущественного спора между компанией-судовладельцем и местной фирмой.

Ранее один моряк погиб при взрыве на российском судне у Сангарского пролива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

