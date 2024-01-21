МИД РФ: удерживаемые в Мапуту моряки получают зарплату и ходят на берег
Российские моряки, удерживаемые в порту Мапуту на судне Volopas, получают зарплату, сообщает Министерство иностранных дел России.
По данным внешнеполитического ведомства, они имеют возможность ходить на берег за продуктами. Жалобы на здоровье у моряков отсутствуют.
Дипломатические сотрудники оказывают россиянам всю необходимую поддержку и ведут консультации с властями Мапуту для урегулирования ситуации.
На судне Volopas находятся пять человек, двое из них, в том числе капитан — россияне. В МИД РФ назвали моряков заложниками финансово-имущественного спора между компанией-судовладельцем и местной фирмой.
Ранее один моряк погиб при взрыве на российском судне у Сангарского пролива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru