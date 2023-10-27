Один моряк погиб при взрыве на российском судне у Сангарского пролива
27 октября 202308:52
Баллоны с ацетиленом взорвались на российском судне «Сароник бриз» в районе Сангарского пролива у берегов Японии, погиб один моряк. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Отмечается, что судно следовало из Пусана.
«В районе Сангарского пролива произошел взрыв баллонов с ацетиленом. Один член экипажа погиб. Судно в мореходном состоянии», — указал собеседник агентства.
По факту ЧП проводится проверка, пишет «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru