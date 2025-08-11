Дагестанский Избербаш остался без воды из-за удара молнии
Молния ударила по Кировской подстанции в городе Каспийск в Дагестане, произошел взрыв. Об этом сообщает единый оператор республики в сфере водоснабжения.
Инцидент произошел в ночь на 11 августа. В результате получил повреждения фидер, который обеспечивает электроснабжение насосной станции первого подъема (НС-1).
«Вследствие аварии НС-1 оказалась полностью обесточена, и подача воды в город Избербаш была приостановлена», - указывает оператор.
Специалисты проводят работы по замене оборудования и возобновлению подачи электроэнергии.
Ранее молния ударила в самолет, следовавший из Тюмени в Москву, пишет Ura.ru. Из-за попадания разряда оплавились заклепки на правой передней части фюзеляжа.
