Дагестанский Избербаш остался без воды из-за удара молнии

Молния ударила по Кировской подстанции в городе Каспийск в Дагестане, произошел взрыв. Об этом сообщает единый оператор республики в сфере водоснабжения.

Инцидент произошел в ночь на 11 августа. В результате получил повреждения фидер, который обеспечивает электроснабжение насосной станции первого подъема (НС-1).

«Вследствие аварии НС-1 оказалась полностью обесточена, и подача воды в город Избербаш была приостановлена», - указывает оператор.

Специалисты проводят работы по замене оборудования и возобновлению подачи электроэнергии.

