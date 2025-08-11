СМИ: ЕС пытается протащить Зеленского на саммит на Аляске

Европа пытается добиться участия президента Украины Владимира Зеленского в российско-американском саммите на Аляске. Об этом пишет Politico.

СМИ: Зеленский может быть на Аляске во время встречи Путина и Трампа

Ранее стало известно, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 15 августа проведут встречу на Аляске, пишет Ura.ru.

По информации Politico, главы МИД стран Евросоюза и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига запланировали экстренные переговоры по видеосвязи, чтобы обеспечить Зеленскому «место за столом переговоров на Аляске». При этом СМИ считает «безнадежным делом» какое-либо участие в саммите представителей Европы. Издание пишет, что офис Зеленского опасается решения вопросов украинского урегулирования без участия Киева.

ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
ТЕГИ:АляскаРоссияСШАВладимир Зеленский

