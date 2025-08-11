В России не наблюдается резкий рост числа банкротств среди малого и среднего предпринимательства, а снижение ключевой ставки и кредитные каникулы помогут бизнесу пережить тяжелые времена, заявил НСН руководитель аудиторско-консалтинговой группы АИП, эксперт Московского отделения «Опоры России» по финансово-правовой безопасности бизнеса Сергей Елин.

Объем просроченных платежей по кредитам, выданным банками российским предприятиям малого и среднего предпринимательства (МСП), достиг рекордной с 2021 года суммы в 766 млрд рублей, увеличившись в январе–мае 2025-го на 14%, пишут «Известия». Елин уверен, что никакой катастрофы пока нет.