Нужна передышка: Снижение ключевой ставки спасет бизнес от банкротств
Рентабельность бизнеса в среднем составляет 20-30%, поэтому стоимость кредитов с учетом процентов не должна превышать этот показатель, заявил НСН Сергей Елин.
В России не наблюдается резкий рост числа банкротств среди малого и среднего предпринимательства, а снижение ключевой ставки и кредитные каникулы помогут бизнесу пережить тяжелые времена, заявил НСН руководитель аудиторско-консалтинговой группы АИП, эксперт Московского отделения «Опоры России» по финансово-правовой безопасности бизнеса Сергей Елин.
Объем просроченных платежей по кредитам, выданным банками российским предприятиям малого и среднего предпринимательства (МСП), достиг рекордной с 2021 года суммы в 766 млрд рублей, увеличившись в январе–мае 2025-го на 14%, пишут «Известия». Елин уверен, что никакой катастрофы пока нет.
«Здесь могут быть разные последствия для предприятий. Кто-то реструктуризирует задолженность, выправит ситуацию и пойдет дальше. Кто-то окажется неплатежеспособным и войдет в процедуру банкротства, это небольшая часть предприятий. В этой ситуации, конечно, будет увеличена доля проблемных заемщиков. Сейчас несколько увеличилось количество предприятий, которые банкротятся, но резкого роста нет. Сейчас мы видим последствия предпосылок, которые были созданы ранее. Но мы уже наблюдаем снижение ключевой ставки, есть возможность воспользоваться кредитными каникулами. Предприятия могут получить передышку, ситуация войдет в нормальное русло», - рассказал он.
По его словам, рентабельность бизнеса в среднем составляет 20-30%, поэтому стоимость денег с учетом процентов не должна превышать этот показатель.
«Что касается ключевой ставки, это непростой фактор с точки зрения оценки. Есть сторона кредитования – чем ниже, тем больше желающих взять кредит. С другой стороны, ставка влияет на инфляцию, на курс валюты косвенно и так далее. Поэтому сложно назвать оптимальную ставку, но ее снижение необходимо, поэтому все ждут. По темпам снижения есть разные прогнозы. Если ставка сохранится на двузначных значениях в ближайшие месяцы, бизнесу будет все равно не так просто кредитоваться. Все зависит от отрасли. Например, в транспортной отрасли сейчас сложно обслуживать лизинговые платежи, то же самое в сфере строительства. Рентабельность бизнеса в среднем составляет 20-30%. Если стоимость денег с учетом процентов будет создавать убытки, кредит будет сложно обслуживать. Все, что выше нормы рентабельности, создает риски не обслужить кредит», - заключил собеседник НСН.
Поддержка малого и среднего бизнеса в начале 2025 года сократилась почти в два раза — до 72 млрд рублей за I квартал, говорится в исследовании ВШЭ. Объемы сопоставимы с уровнем 2022 года. При этом ранее спрос на льготы был небольшой, так как предприниматели еще не почувствовали давления санкций, но сейчас такой показатель объясняется сокращением программ кредитования с господдержкой, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
