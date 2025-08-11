В Польше заявили о намерении увеличить численность армии до 500 тысяч человек

Численность армии Польши увеличат до 500 тысяч человек. Об этом заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш в интервью газете Rzeczpospolita.

Ранее президент республики Кароль Навроцкий заявил о намерении поднять число военнослужащих до 300 тысяч.

Как отметил глава минобороны, президент поддерживает систему «добровольных, всеобщих военных учений», которую начнут реализовывать в Польше в новом году.

«Эта система уже готова. Мы создадим армию, превосходящую ту, о которой говорил президент Навроцкий: не 300 тысяч, а более 500 тысяч человек», - подчеркнул Косиняк-Камыш.

Ранее стало известно, что Польша построит линию оборонительных сооружений «Восточный щит» на границе с Россией и Белоруссией, пишет Ura.ru.

