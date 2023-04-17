Ученый: существует угроза затопления Стамбула
Уровень Мраморного моря в Стамбуле может существенно подняться, сообщает DHA со ссылкой на директора центра исследований климатических изменений университета Богазичи Левента Курназа.
По его словам, не исключено, что это случится к 2050 году. Это спровоцирует затопление ряда районов мегаполиса. Эксперт указал на продолжающееся таяние ледников и повышение уровня мирового океана. Курназ считает, что к 2050 году Мраморное море поднимется минимум на 50 сантиметров, затопив виллы на берегу Босфора, а также район Кадыкёй на азиатской стороне.
Ранее Эрдоган заявил о переселении жителей Стамбула в будущем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru