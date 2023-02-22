В Стамбуле начали сносить дома из-за угрозы обрушения
Власти крупнейшего города Турции начали снос сотен зданий, сообщает агентство Anadolu.
По данным агентства, мэрия Стамбула планирует сравнять с землей около 318 многоэтажных зданий. В них проживают порядка 10 тысяч человек.
Власти объясняют свое решение низкой сейсмоустойчивостью зданий. В мэрии считают, что дома могут обрушиться в любой момент.
Число жертв землетрясений в Турции превысило 42 тысячи человек. Об этом сообщили в республиканском управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий.
По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, удалось спасти более 114 тысяч человек. Он отметил, что разбор завалов подходит к концу, передает НСН.
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