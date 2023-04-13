Эрдоган заявил о переселении жителей Стамбула в будущем

Горожанам предоставят новое жилье на берегах запланированного Стамбульского канала. Эрдоган полагает, что это позволит избежать экологической и техногенной катастроф в мегаполисе.

Глава государства обратил внимание на перенаселенность города. Он уточнил, что за последние 25 лет население Стамбула увеличилось в два раза - до 16 миллионов человек.

Конкретных сроков переселения Эрдоган не озвучил.

Россияне предпочитают приобретать недвижимость в курортных зонах Турции или в Стамбуле, рассказала «Радиоточке НСН» генеральный директор «Distant Property» Наталья Завалишина. По ее словам, отказов от покупки из-за землетрясений не зафиксировано.

